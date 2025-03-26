Москва, 26 марта, 2025, 03:04 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы 25 марта единогласно утвердили во втором и третьем, окончательном, чтениях закон о мерах по борьбе с телефонным мошенничеством.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что принятый закон более эффективно решает задачи защиты россиян от мошенничества с использованием современных информационных технологий.

Документом предусмотрены меры, направленные на обеспечение безопасности граждан от действий аферистов. В частности, при снятии денег через банкомат кредитная организация обязана проверить ситуацию на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия. При выявлении таких признаков банк на 48 часов должен ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тыс. рублей в сутки, а клиента ознакомить с причинами. Также законом предусмотрена маркировка звонков. Оператор связи отобразит на экране телефона наименование организации, откуда поступил звонок.

Кроме того, граждане вправе через портал «Госуслуги» или МФЦ установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи. Массовые вызовы и спам-звонки позволительны только по предварительному согласию абонента. Сотрудникам госорганов, банков, операторов связи, маркетплейсов, сервисов по поиску работы и размещению объявлений запретили информировать граждан через мессенджеры. Россиянам предоставили возможность наделить родного или близкого человека статусом уполномоченного лица для получения подтверждения совершения операции по переводу денежных средств.

Как сообщало ИА Регнум, для россиян станет доступен функционирующий на основе искусственного интеллекта (ИИ) сервис по выявлению телефонных мошенников. Сервис работает на основе обращения в онлайн-режиме к специально подготовленной базе, которая содержит цифровые шаблоны голосов мошенников. В случае совпадения голоса с находящимся в базе голосом ИИ предупредит об опасности или прервет разговор с потенциальным злоумышленником.

Президент России Владимир Путин 5 марта заявил, что телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры. Глава государства призвал действовать очень быстро. По его словам, за 2024 год ущерб от правонарушений в сфере информационных технологий превысил 200 млрд рублей. Путин подчеркнул, что почти четверть жертв таких атак — пенсионеры.

Ранее Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке звонков мошенников с Украины и из других недружественных государств. Также глава государства поручил правительству подготовить пакет поправок к законодательству по противодействию киберпреступлениям.