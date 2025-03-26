Москва, 26 марта, 2025, 03:01 — ИА Регнум. Россия и Соединённые Штаты договорились о списке российских и украинских объектов, на которые будет распространяться мораторий на нанесение ударов по энергосистеме. Перечень опубликован пресс-службой Кремля.

Администрация Липецкой области Энергетика

Список двух сторон включает энергетическую инфраструктуру, на которую распространяется временное ограничение. Оно будет действовать с 18 марта в течение 30 дней и может быть продлено по взаимному согласию РФ и Украины.

В перечень вошли нефтеперерабатывающие заводы, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций, трубопроводы, хранилища для нефти и газа, насосные станции, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределительные устройства.

В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил 25 марта, что группа переговорщиков передала США названия объектов инфраструктуры, которые он хотел бы включить в список тех объектов, по которым России нельзя наносить удары. Он также выразил надежду, что договоренности о прекращении огня распространятся на инфраструктуру портов.

Зеленский уточнил, что прекращение огня по объектам энергетики «может начаться сегодня».

Владимир Зеленский публично отказался от атак на энергетические объекты России, но на деле отдал приказ наносить по ним удары. Об этом 20 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам российского дипломата, этим Зеленский показал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры 18 марта, обсудив вопросы восстановления двусторонних отношений и ситуацию на Украине. Американский лидер для приближения мирного урегулирования ситуации выступил с инициативой, чтобы стороны конфликта прекратили удары по энергетическим объектам. Путин со своей стороны поддержал данное предложение и отдал Вооруженным силам РФ соответствующий приказ. Зеленский также согласился с хозяином Белого дома, указав, что Украина якобы всегда поддерживала отказы от атак на энергообъекты.

После приказа Путина российские силы обезвредили семь собственных беспилотников, которыми планировалось атаковать энергетический объект в Николаевской области, — шесть аппаратов были сбиты ЗРПК «Панцирь», один — дежурным истребителем ВКС России. Вооруженные силы Украины, напротив, той же ночью нанесли удар тремя беспилотниками по нефтебазе возле станицы Кавказской Краснодарского края, что спровоцировало сильный пожар на объекте.

В ночь на 19 марта ВСУ совершили очередную атаку с применением беспилотников по объекту энергетической инфраструктуры на Кубани, что привело к разгерметизации одного резервуара с нефтью и возгоранию на площади 1,7 тыс. кв. м.

25 марта Минобороны сообщило о попытках атак на энергообъекты в Краснодарском крае, ЛНР и Крыму. В ведомстве подчеркнули, что Зеленский, продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для гарантов соблюдения любых соглашений.