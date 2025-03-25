Москва, 26 марта, 2025, 02:30 — ИА Регнум. Позицию генерального секретаря НАТО Марка Рютте по вопросу Гренландии раскритиковал министр иностранных дел России Сергей Лавров, назвав его «смешным и жалким человеком».

ИА Регнум Марк Рютте, НАТО

«Позорное явление. Генсекретарь НАТО Марк Рютте перед началом встречи с американским президентом [Дональдом Трампом] в Белом доме выразил надежду, что США не будут впутывать альянс в тему Гренландии. Что получается? Человек, который обязан блюсти интересы стран-членов, Дания, владеющая сейчас Гренландией, входит в НАТО, и не допускать нарушения территориальной целости входящих в блок государств, говорит, что он этим занимается, но по Гренландии даже не хочет высказываться… Смешной и жалкий человек», — прокомментировал Лавров свою позицию в интервью Первому каналу.

При этом Рютте, по словам главы МИД РФ, не раз отстаивал Украину, которая не входит в состав членов НАТО и не будет в альянсе, требуя её неприкосновенности.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта американский президент Дональд Трамп на встрече с Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома допустил присоединение Гренландии к США. Это необходимо для международной безопасности, утверждал Трамп.

Ранее глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что США «не получат» Гренландию. По словам датского министра, судьбу острова должны решить его жители, которые являются защищённым международным законодательством и Уставом ООН народом.

Гренландия не продаётся и не будет продаваться, подчёркивал премьер-министр Муте Эгеде.

Гренландия являлась колонией Дании с 1953 года, позже стала самоуправляемой территорией, а с 2009 года получила право провозгласить независимость путём голосования. Большинство населения острова, которое составляет менее 60 тыс. человек, поддерживают независимость, однако пока ведётся полемика по поводу того, как это лучше реализовать и как это в целом повлияет на уровень жизни.