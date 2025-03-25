Москва, 26 марта, 2025, 02:26 — ИА Регнум. Лидеры Евросоюза, рьяно выступавшие против перемирия на Украине, вдруг резко изменили мнение по этому поводу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 марта в интервью Первому каналу.

Сергей Корсун ИА Регнум Макрон, Шольц, Евросоюз

Глава МИД напомнил, что в начале марта Киев сам впервые заявил о готовности пойти на 30-дневное прекращение огня и тут же потребовал немедленного согласия российской стороны.

По словам Лаврова, за три дня до этого европейские лидеры говорили, что никакого перемирия быть не должно, пока они не «накачают» Украину оружием, чтобы она выступала с позиции силы.

«Всякие макроны, стармеры, фондерляйены сразу стали кричать, что теперь «мяч» на стороне президента России Владимира Путина. Мгновенно поменяли свою позицию, как только ветер переменился», — заключил российский дипломат.

Сергей Лавров также акцентировал, что в один день с объявленным согласием на перемирие Киев запустил рекордное количество беспилотников по центральным регионам России. Запад же на этот счёт осуждения не высказал, отметил глава МИД.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главы европейских стран могут отправить свой военный контингент на Украину и разместить его в нескольких ключевых городах. В военных сценариях речь идёт о Киеве, Львове и Одессе. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер при этом отмечал, что западные страны переходят к обсуждению «операционных деталей» отправки войск на Украину.

Спецпосланник американского президента по вопросам урегулирования украинского кризиса Стивен Уиткофф переоценивает европейские элиты, которые пытаются «камнем висеть» на руках главы киевского режима Владимира Зеленского, чтобы он не дал слабину, заявил Сергей Лавров.

Глава киевского режима Владимир Зеленский осознаёт, что его дни сочтены. Ему остаётся верна лишь часть украинцев, разделяющих ультраправые и реваншистские взгляды, считает министр иностранных дел.