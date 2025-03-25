Москва, 26 марта, 2025, 01:56 — ИА Регнум. Россия при выстраивании некогда разрушенных отношений с Соединёнными Штатами Америки придерживается заповеди «доверяй, но проверяй». Об этом 25 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Доверяй, но проверяй». Это великая заповедь [экс-президента США Рональда] Рейгана. [Американский лидер] Дональд Трамп о ней вспоминал. Мы её не забудем. Здесь сочетание цивилизационного понимания нынешнего этапа развития, когда нужно ставить национальные интересы на первый план, когда понятно, что глобализация усилиями в том числе предыдущей администрации была разрушена», — пояснил российский дипломат в интервью Первому каналу.

Лавров напомнил, как США использовали доллар в качестве оружия. По его словам, Дональд Трамп ещё до того, как стал американским президентом, после выборов говорил, что бывший глава Белого дома Джо Байден совершил колоссальную ошибку, если не преступление, когда стал использовать доллар для «наказания» отдельных стран. Сейчас наказывают Россию, Иран, Венесуэлу, а вдруг в следующий раз кто-то ещё не понравится, добавил министр.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД России назвал аномальной политику Джо Байдена, а его поведение по отношению к РФ — детсадовским. При новой администрации Белого дома, несмотря на серьёзные разногласия, Россия и США возобновили диалог, это возвращение к нормальности, подчеркнул Лавров.

Госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции 15 марта назвал неуместным вопрос журналистов о доверии российскому президенту Владимиру Путину. По словам Рубио, во внешней политике дело не в доверии, а в действиях. Искусство дипломатии заключается в том, чтобы страны защищали свой национальный интерес и умели балансировать, пояснил он.

Россия и США пытаются наладить отношения, но для этого потребуется время, подчеркнули в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что новая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом стремительно меняет все внешнеполитические конфигурации, что во многом совпадает с видением Москвы.

В феврале в Кремле утверждали, что российско-американские отношения предстоит восстановить в три этапа. Сначала нужно снова наладить диалог между Москвой и Вашингтоном, затем урегулировать украинский кризис. После этого можно будет говорить о возможном торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии, для которого имеются очень широкие перспективы, пояснил официальный представитель Кремля.