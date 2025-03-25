Вашингтон, 26 марта, 2025, 01:52 — ИА Регнум. Ядерное оружие, от которого Киев отказался после распада СССР, принадлежало России, а не Украине. Такое заключение сделал посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл.

Mil.ru Ядерное оружие

Гренелл в соцсети Х написал, что необходимо внести ясность относительно Будапештского меморандума в вопросах притязания на ядерное оружие.

«Ядерное оружие принадлежало России, и это были остатки», — подчеркнул посланник.

Он напомнил, что Украина вернула ядерное оружие России и что оно не было украинским.

«Это неудобный факт», — признал Ричард Гренелл.

При этом в январе 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что для Киева было крупной ошибкой отказаться от ядерного оружия, когда распался Советский Союз.

Как сообщало ИА Регнум, Украина не может обладать ядерным оружием, так как это будет нарушением Будапештского меморандума, подписанного в 1994 году, и Киев лишится партнёров и военных поставок. Об этом 9 февраля заявил бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, шанс остаться ядерной страной утрачен в 1994 году.

Зеленский 4 февраля потребовал, чтобы Украине дали ядерное оружие. По его мнению, это должно быть гарантией безопасности, пока страну не примут в НАТО.

Политолог Юрий Светов, комментируя слова Зеленского, заявил, что США никогда не пойдут на то, чтобы у Украины было ядерное оружие.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2024 года, комментируя призывы на Западе передать Киеву ядерное оружие, подчеркнул, что Москва этого не допустит. Россия будет следить за каждым шагом украинских властей и применит все средства поражения, которые у нее есть, предупредил глава государства.