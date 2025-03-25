Москва, 26 марта, 2025, 01:23 — ИА Регнум. Политическая ситуация в российско-американских отношениях при экс-президенте США Джо Байдене была аномальной. Поведение бывшего главы Белого дома сравнимо с детсадовской обидой, заявил 25 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«То, что мы испытали при Джо Байдене, — аномалия. Это не делает чести политикам, тем более с таким опытом, как у Байдена. Он гордился своим опытом. Но когда ты вдруг, как мальчик в детском саду, отворачиваешься от девочки или девочка от мальчика, мол, я с тобой не буду дружить, не будем гулять во дворе, это глупо. То, что сейчас мы, несмотря на серьёзные разногласия, возобновили диалог, — это возвращение к нормальности», — отметил Лавров в интервью Первому каналу.

Глава российского МИД подчеркнул необходимость такого диалога, тем более что обсуждаются вопросы не только по Украине.

У Вашингтона и Пекина тоже немало разногласий, однако их диалог не прерывался, указал Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, по словам Сергея Лаврова, Джо Байден допустил колоссальную ошибку, отказавшись слушать Россию в вопросе присоединения Украины к НАТО. При этом нынешняя администрация США, напротив, стремится добиться урегулирования украинского конфликта и заявляет о невозможности принятия Украины в Североатлантический альянс, отметил министр.

Замглавы МИД Италии Эдмондо Чириэлли 24 марта подчеркнул, что конфликт на Украине является результатом действий стран Запада. Если бы во главе Белого дома стоял не Байден, а Дональд Трамп, Россия уже давно смогла бы сесть за стол переговоров и потребовать от Киева соблюдения Минских соглашений, заявил он.