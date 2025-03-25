Москва, 26 марта, 2025, 01:11 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский осознаёт, что его дни сочтены. Ему остаётся верна лишь часть украинцев, разделяющих ультраправые и реваншистские взгляды. Об этом заявил 25 марта глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Министр иностранных дел пояснил, что Зеленский не хочет показывать свою слабость. Он понимает, что его время давно закончилось.

«Он понимает, что дни его сочтены, что его «светлый образ», как он пытался его строить в народе, давно померк, за исключением той части населения, которая отражает радикальные, ультраправые, реваншистские, бандеровские взгляды, там таких людей тоже немало», — считает Сергей Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что позирование Зеленского на фоне картины с горящим Кремлём говорит об уровне его духовного развития.

Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила проблемами с психикой стремление Зеленского фотографироваться на фоне картин с Кремлём и военными ВСУ, вторгшимися на территорию России. Комментируя снимки, она использовала одно слово — «психбольница».

В декабре минувшего года Песков, комментируя хамские и резкие высказывания Зеленского в адрес мировых лидеров, предположил, что у того «нервы не выдерживают». Глава киевского режима потерял способность сдерживаться из-за эмоциональной перегрузки, добавил он.