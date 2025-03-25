Москва, 26 марта, 2025, 01:04 — ИА Регнум. Спецпосланник американского президента по вопросам урегулирования украинского кризиса Стивен Уиткофф переоценивает европейские элиты, которые пытаются «камнем висеть» на руках главы киевского режима Владимира Зеленского, чтобы он не дал слабину. Об этом 25 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«Уиткофф понял суть этого конфликта, судя по его высказываниям в ходе интервью Такеру Карлсону. Но он существенно переоценивает элиты европейских стран, которые хотят камнем висеть на руках Зеленского, чтобы не позволить ему дать слабину», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью Первому каналу.

По мнению Лаврова, спецпосланник Трампа — умный, энергичный человек, которому кажется, что все должны понимать элементарные, на его взгляд, вещи.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал абсурдными заявления о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу. По его словам, любые утверждения европейских официальных лиц о том, что российские военные «пройдут маршем через всю Европу», являются странными. Также Уиткофф отметил, что Зеленский в значительной степени смирился с тем, что Украина не вступит в НАТО, и что руководство киевского режима согласилось на проведение выборов в стране.

Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко указал, что слова Стивена Уиткоффа по вопросам урегулирования украинского кризиса вызывают шок. Мережко призвал президента США Дональда Трампа отстранить спецпосланника от американской делегации и дезавуировать эти заявления. По его мнению, высказывания Уиткоффа противоречат американской политике.

После инаугурации президента США Дональда Трампа начались переговоры Москвы и Вашингтона по мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом европейские политики сделали целый ряд заявлений в поддержку Киева и продолжения боевых действий. Так, глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас, комментируя высказывания Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, усмотрела в заявлениях американского лидера «российские нарративы» и попыталась оправдать решение Владимира Зеленского отменить выборы вопреки конституции тем, что у Украины есть «внешний враг», против которого надо направить «все силы». В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что мир на Украине гораздо опаснее, чем боевые действия.