Лондон, 26 марта, 2025, 00:52 — ИА Регнум. Поставки вооружения украинской армии, которые активно лоббировал во время своего президентства Джо Байден, закончатся к лету. Такое заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.

Оружие США

«Поставки оружия, оставшиеся с президентства Байдена, продолжаются. Но, видимо, они закончатся к лету», — предположил аналитик.

Как пояснил Меркурис, нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу нужно будет к началу лета решить, продолжит ли он снабжать ВСУ оружием.

Эксперт при этом подчеркнул, что это было бы очень сложно с политической точки зрения, учитывая заявления Трампа о том, что отправка оружия и денег киевскому режиму — это «просто выбрасывание денег на ветер».

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации конфликта на Украине, а также возможности разрешить его дипломатическим путем является полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму, а также прекращение принудительной мобилизации на Украине.

4 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о приостановке помощи Украине может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу. Он отметил, что США были главным поставщиком вооружения и остановка этих поставок станет лучшим вкладом в урегулирование кризиса.

Однако 17 марта командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич сообщил, что военная помощь и обмен разведданными с властями Киева возобновились в полном объеме.