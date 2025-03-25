Москва, 26 марта, 2025, 00:38 — ИА Регнум. При возвращении в Россию иностранных платёжных систем Visa и Mastercard параллельно необходимо открывать возможности для национальной системы «Мир». Об этом заявил глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов.

Card.mironline.ru Карта «Мир»

«Ничего плохого здесь нет для всех хозяйствующих субъектов. Если бы международная платёжная система была открыта для нас, это было бы хорошо. Единственное, что у нас есть своя система «Мир», и параллельно тогда должны открываться возможности для этой системы тоже, чтобы она могла работать во всех странах свободно», — пояснил сенатор в рамках брифинга на площадке международной медиагруппы «Россия сегодня».

Сроки возобновления работы платёжных систем зависят от дальнейшего политического сценария, добавил Артамонов.

Как сообщало ИА Регнум, компании Visa и Mastercard приостановили деятельность на территории России после начала СВО. Выпущенные в России карты перестали действовать за пределами страны.

В июне 2023 года первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова отмечала, что доля использования в стране банковских платёжных систем Visa и Masterсard снизилась и в 2026 году они полностью исчезнут из России. Она предположила, что к 2028 году в мире перестанут пользоваться межбанковской системой SWIFT.

На фоне состоявшихся 18 февраля в Эр-Рияде российско-американских переговоров появились сообщения о том, что компании Visa и Mastercard могут возобновить деятельность в России. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 17 февраля заявил, что Visa и Mastercard было бы выгодно вернуться в Россию. Он подчеркнул, что вернуться на российский рынок, где работает платёжная система «Мир», будет не так просто.