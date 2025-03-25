Киев, 26 марта, 2025, 00:29 — ИА Регнум. Глава минобороны Украины Рустем Умеров, который входит в состав украинской делегации на переговорах в Саудовской Аравии, подтвердил после консультаций с США договорённости о гарантиях безопасного судоходства в Чёрном море.

Иван Шилов ИА Регнум Рустем Умеров

По словам министра, все стороны достигли соглашения об обеспечении безопасной навигации.

«Есть договоренности прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Чёрном море», — написал Умеров в соцсетях.

Он подчеркнул, что перемещение Россией своих военных кораблей за пределы восточной части Чёрного моря будет рассматриваться как нарушение договорённостей и угроза национальной безопасности Украины. В таком случае Украина будет иметь право на самозащиту.

Как сообщало ИА Регнум, американский президент Дональд Трамп 25 марта заявил журналистам, что власти США изучают выставленные Россией условия для обеспечения безопасности судоходства в Чёрном море. Глава Белого дома добавил, что у России «есть пять или шесть условий».

Перед этим Трамп заявил, что на переговорах в саудовском Эр-Рияде по конфликту на Украине достигнут «большой прогресс».

Отмечается, что стороны договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы при условии снятия соответствующих санкций.

24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами.

Приостановка боевых действий в Чёрном море может вступить в силу в течение следующей недели. Об этом 22 марта заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.