Вашингтон, 26 марта, 2025, 00:16 — ИА Регнум. Европейские страны являются «халявщиками» в вопросах торговли. Об этом 25 марта заявил президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я думаю, они были халявщиками, абсолютно ужасно относились к нам в вопросах торговли», — отметил глава Белого дома при общении с журналистами.

По словам Трампа, европейцы также избегают финансирования помощи Украине.

Таким образом американский лидер прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в закрытом чате в мессенджере Signal обсуждались вопросы нанесения ударов по хуситам в Йемене, где случайно оказался главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг. Кроме него, в чате принимали участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава Пентагона Питер Хегсет и советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц. В контексте данного чата появились заявления о «халявщичестве» европейских стран.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Трамп отметил, что по-прежнему доверяет Майку Уолтцу после инцидента с утечкой данных об ударах по Йемену. Происшествие было несущественным сбоем, пояснил президент США. По словам главы государства, присутствие журналиста в чате «никак не повлияло» на военную операцию.

В январе Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Он обосновал такое решение «ужасным» отношением к США в Европе, где нет спроса на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары. По его мнению, принимаемые меры позволят США выправить ситуацию с торговым дефицитом.