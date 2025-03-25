Киев, 26 марта, 2025, 00:01 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил журналистам 25 марта, что группа переговорщиков передала США название объектов инфраструктуры, которые он хотел бы включить в список тех объектов, по которым России нельзя наносить удары.

Иван Шилов ИА Регнум

Зеленский утверждает, что Киев и Вашингтон отдельно обсудили вопрос об инфраструктуре, «уделив этому много времени».

«Если будет тишина в море и свободное судоходство, то это будет касаться и инфраструктуры… Мы передали американской стороне объекты, которые считаем стратегическими, чтобы они были учтены», — заверил Зеленский.

Он также выразил надежду, что договоренности о прекращении огня распространятся на инфраструктуру портов.

Позже Зеленский уточнил, что прекращение огня по объектам энергетики «может начаться сегодня».

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Зеленский публично отказался от атак на энергетические объекты России, но на деле отдал приказ наносить по ним удары. Об этом 20 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, этим Зеленский показал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами.

В ночь на 19 марта ВСУ совершили очередную атаку с применением беспилотников по объекту энергетической инфраструктуры на Кубани, что привело к разгерметизации одного резервуара с нефтью и возгоранию на площади 1,7 тыс. кв. м.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры 18 марта. Трамп для приближения мирного урегулирования ситуации выступил с инициативой, чтобы стороны конфликта прекратили удары по энергетическим объектам. Путин поддержал предложение и отдал ВС РФ соответствующий приказ. Зеленский также согласился с Трампом, указав, что Украина якобы всегда поддерживала отказы от атак на энергообъекты.

После приказа Путина российские силы обезвредили семь собственных беспилотников, которыми планировалось атаковать энергетический объект в Николаевской области, — шесть аппаратов были сбиты ЗРПК «Панцирь», один — дежурным истребителем ВКС России. Вооруженные силы Украины, напротив, той же ночью нанесли удар тремя беспилотниками по нефтебазе возле станицы Кавказской Краснодарского края, что спровоцировало сильный пожар на объекте.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на то, что киевский режим не прекратил атаки на энергетические объекты РФ, когда информация о приостановке ударов была широко известна. По его словам, такие действия, которые идут вразрез с усилиями урегулировать конфликт, — прямое свидетельство дефицита договороспособности украинской стороны.