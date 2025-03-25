Москва, 25 марта, 2025, 23:32 — ИА Регнум. Умерла Галина Александровна Марченко, известная актриса и кукловод. Ей было 88 лет. Некролог опубликован 25 марта на сайте телепередачи «Спокойной ночи, малыши!».

«Спокойной ночи, малыши!» Галина Марченко

Почти полвека она посвятила работе в детской редакции и передаче «Спокойной ночи, малыши!». Её голосом разговаривала любимая детьми и взрослыми Каркуша, которую актриса считала главной любовью и основным событием своей яркой актёрской жизни. Коллеги написали, что Каркуша потеряла свою вторую «маму».

Галина Марченко родилась 16 января 1937 года в Москве. В 1959 году окончила актёрский факультет Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина при Академическом Малом театре. Затем она прошла обучение на режиссёрских курсах в училище имени Б. В. Щукина.

До 1972 года Марченко работала актрисой в Центральном детском театре (ныне РАМТ). Потом в Ульяновской, Калининской и Куйбышевской филармониях.

В 1975 году «судьба» привела её на Центральное телевидение. Именно здесь она смогла полностью раскрыть свой актёрский талант.

Галина Александровна быстро освоила сложную технику работы с куклами, а остальное довершил её голос. За свою карьеру она воплотила на экране множество кукольных персонажей: мальчиков и девочек, ёжиков и белочек. Она озвучивала также Хрюшу, Степашку и Мишутку. В каждую куклу она вкладывала частичку своей души, отмечают коллеги.

В 1998 году она познакомилась с Каркушей, которая только что осталась без своей предыдущей хозяйки, артистки Гертруды Суфимовой. С тех пор они были неразлучны на протяжении 25 лет. Коллеги и друзья часто говорили, что они с Каркушей очень похожи.

«Знаменательная встреча стала для актрисы не просто счастливой случайностью, а судьбой, которая навсегда связала ее с программой «Спокойной ночи, малыши!», подарила любовь миллионов юных телезрителей и оставила вечную память в виде всеми узнаваемого голоса», — говорится в некрологе.

Коллектив программы выразил искренние соболезнования родным и близким Галины Александровны Марченко.