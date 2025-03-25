Вашингтон, 25 марта, 2025, 23:20 — ИА Регнум. Власти США изучают выставленные условия России для обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Об этом заявил журналистам американский президент Дональд Трамп журналистам 25 марта.

РИА Новости/Виталий Тимкив

«Мы изучаем их, рассматриваем и размышляем обо всех условиях», — заверил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что у России «есть пять или шесть условий».

Перед этим Трамп заявил, что на переговорах в саудовском Эр-Рияде по конфликту на Украине достигнут «большой прогресс».

Как сообщало ИА Регнум, РФ и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира на Украине, заявили 25 марта в Кремле.

В пресс-службе отметили, что стороны согласились разработать меры по реализации договорённостей президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины на 30 суток начиная с 18 марта. Договорённость может быть продлена, в то же время будет предусмотрен выход из неё в случае её несоблюдения другой стороной.

В документе также отмечено, что стороны договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы при условии снятия всех санкций, связанных с данными поставками.

24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами.

Приостановка боевых действий в Черном море может вступить в силу в течение следующей недели. Об этом 22 марта заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.