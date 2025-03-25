Киев, 25 марта, 2025, 23:07 — ИА Регнум. Украину беспокоит обсуждение территориальных вопросов США и Россией. Об этом 25 марта заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

РИА Новости/Алексей Витвицкий

«Думаю, что американская сторона говорит с русскими о территориях. Нас волнует, чтобы США имели влияние на РФ, а не наоборот… Это понятно, что вопрос территорий они поднимают. С нами никаких договорённостей о территориях не было, они знают, что это болезненный вопрос», — отметил Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров Украины и США в Эр-Рияде.

По мнению главы киевского режима, с Россией «сложнее всего» будет достигнуть соглашения в вопросах полного прекращения огня и территорий. Диалог будет трудным, но он неизбежен, подчеркнул Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта президент США Дональд Трамп подтвердил, что в рамках российско-американских переговоров в Эр-Рияде делегации обсуждали территориальные вопросы и возможные линии разграничения между РФ и Украиной. Также, по словам американского лидера, в ходе встречи рассматривался возможный контроль Вашингтона над атомными электростанциями на украинской территории. Других подробностей Трамп не привёл.

Переговоры представителей РФ и США в Эр-Рияде завершились после более 12 часов консультаций. Россию представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и председатель комитета Совета Федерации по международным делам и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, глава государства указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.