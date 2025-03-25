Москва, 25 марта, 2025, 22:52 — ИА Регнум. Чертановский суд Москвы не удовлетворил иск певицы Алсу, которая требовала запретить своему экс-супругу, бизнесмену Яну Абрамову, покидать территорию России из-за исполнительного производства. Об этом сообщило РИА «Новости».

Global Look Press/Anatoly Lomohov/Russian Look

Суд отклонил иск Алсу и признал правомерными действия по вынесению постановления об отказе в удовлетворении жалобы певицы и наложению временного ограничения на выезд Абрамова.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский сообщил о разводе пары. Решение о разводе было принято после того, как суд предоставил супругам два месяца на примирение, однако Алсу решительно настроилась на разрыв отношений, несмотря на усилия Абрамова сохранить брак. Суд рассматривал в том числе тему раздела имущества, среди которого — объекты недвижимости, автомобили и акции.

Певица обратилась с судебным иском о разделе совместно нажитого имущества в июле. Ранее, в мае, она подала заявление о разводе.

Алсу и Абрамов прожили в браке 18 лет, у них трое детей. Ранее сообщалось, что предположениям о предстоящем разводе способствовала в том числе и сама Алсу, в 2023 году заявившая, что в её жизни наступили «стрессовые перемены».