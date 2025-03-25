Москва, 25 марта, 2025, 22:28 — ИА Регнум. Часть российских банков, задействованных в сельхозэкспорте, вновь подключат к международной межбанковской системе передачи финансовой информации и совершения платежей (SWIFT). Об этом 25 марта сообщила пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Российско-американские соглашения в рамках Черноморской инициативы вступят в силу после «снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов», уточнили в Кремле.

Также в перечне условий для запуска сделки содержатся: снятие ограничений на осуществление операций торгового финансирования; снятие ограничений с компаний-производителей и экспортёров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений; снятие ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия и удобрений; снятие ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием и удобрениями; снятие ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия и удобрений.

По итогам встречи экспертных групп России и США была достигнута договорённость о том, что Вашингтон будет способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платёжным системам для проведения таких транзакций.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами.

Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что представители России и США обсуждали вопросы безопасного судоходства в Чёрном море и возможного возобновления Черноморской инициативы. По словам министра, Россия выступила за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, но не может верить на слово главе киевского режима Владимиру Зеленскому и потому считает необходимой гарантией прямой приказ Зеленскому из Вашингтона.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчёркивала, что приостановка «зерновой сделки», к возобновлению которой российская сторона готова при условии снятия санкций с российских компаний, привела к катастрофе и глобальному дефициту продовольствия. При этом она отметила, что Россия продолжает экспортировать отечественное продовольствие и отечественные удобрения нуждающимся странам на безвозмездной основе.

«Зерновая сделка» с участием России, Турции, Украины и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года по 20 июля 2023 года.