Москва, 25 марта, 2025, 21:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 марта наградил почётной грамотой сотрудников медиагруппы «Россия сегодня», в том числе военных корреспондентов, следует из указа на официальном сайте правовой информации.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«За заслуги в развитии средства массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить почётной грамотой президента Лисогор Ольгу Юрьевну — заместителя главного редактора — директора Объединенной дирекции иновещания федерального государственного унитарного предприятия «МИА «Россия сегодня», — сказано в тексте документа.

Кроме того, почётной грамотой президента был награждён военный корреспондент Дмитрий Радченко. Военкору Ивану Зуеву была объявлена благодарность главы государства. Путин также объявил благодарность фотокорреспондентам Евгению Биятову, Максиму Богодвиду, Алексею Майшеву, корреспонденту Давиду Нармании и руководителю направления онлайн-продуктов Артёму Чибарову.

Помимо этого, была объявлена благодарность старшему корреспонденту Роману Гнатюку и выпускающему редактору Федору Громову мультимедийного издания «Украина. ру».

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