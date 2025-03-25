Киев, 25 марта, 2025, 21:34 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф слишком долго общался с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление Зеленский сделал 25 марта в ходе пресс-конференции в Киеве.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Я считаю, что Уиткофф провел очень много времени в диалоге с Путиным», — сказал он.

Ранее Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил: Зеленский в значительной степени смирился с тем, что Украина не вступит НАТО, а руководство киевского режима согласилось на проведение на Украине выборов. Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в ответ отметил, что высказывания Уиткоффа вызывают шок.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта спецпосланник Дональда Трампа заявил, что статус Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей будет ключевым вопросом в урегулировании конфликте на Украине. Уиткофф напомнил, что в этих регионах состоялись референдумы, в ходе которых подавляющее большинство жителей выразили желание вернуться в состав России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что на переговорах об урегулировании украинского конфликта не может быть и речи о каких-либо территориальных уступках со стороны России.

Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, президент указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.