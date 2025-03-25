Москва, 25 марта, 2025, 20:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 марта наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий указ 25 марта опубликован на сайте правовой информации.

РИА Новости/Евгений Одиноков Певица Анна Семенович

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: медалью «За труды в культуре и искусстве» Семенович Анну Григорьевну», — сказано в тексте документа.

Отмечается, что Семенович награждена как ведущая программы акционерного общества «Русское Радио — Евразия». Помимо этого, ведущая, актриса и эстрадная певица является мастером спорта России международного класса по фигурному катанию. С 2003 по 2007 год она была солисткой группы «Блестящие», затем стала сниматься в фильмах и телесериалах, играя саму себя или исполняя эпизодические роли.

Как передавало ИА Регнум, ранее 25 марта глава государства присвоил Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину звания народных артистов России. Ранее, 10 марта, президент подписал указ о награждении певицы Ирины Аллегровой орденом «За заслуги в культуре и искусстве». В апреле 2024 года Путин присвоил продюсеру Тиграну Кеосаяну и доценту Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова Ренату Давлетьярову почётные звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».