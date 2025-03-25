Москва, 25 марта, 2025, 20:55 — ИА Регнум. Россия не будет никому передавать контроль над Запорожской АЭС или саму станцию. Об этом 25 марта заявила пресс-служба МИД РФ, комментируя публикации ряда СМИ о возможной «передаче» или «совместном использовании» станции.

РИА Новости

«ЗАЭС — российский ядерный объект. По итогам состоявшихся в конце сентября 2022 года референдумов ДНР, ЛHP, Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации в качестве полноценных субъектов», — напомнили в министерстве.

Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны, недопустима и совместная эксплуатация ЗАЭС с каким-либо государством, отметила пресс-служба.

«Тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих государств на ЗАЭС», — сказано в заявлении.

В соответствии с международным правом основную ответственность за обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности на своей территории несут сами государства, в случае с ЗАЭС это Россия, добавили в МИД.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому защиту украинских энергообъектов, включая АЭС, посредством передачи их во владение США. По её словам, если США будут владеть энергообъектами на Украине, то это станет лучшей защитой.

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ИА Регнум отметил, что США под предлогом мирных переговоров пытаются получить хоть какую-то прибыль, взяв под контроль украинские АЭС.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук 22 марта заявил, что никто, кроме России, не будет контролировать станцию, потому что её имущество принадлежит РФ. Черничук отметил, что у Трампа, как и у Зеленского, никакого права на контроль над станцией нет.