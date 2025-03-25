Ставрополь, 25 марта, 2025, 20:49 — ИА Регнум. Советский районный суд Ставропольского края и Промышленный районный суд Ставрополя приговорили 13 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к реальным срокам лишения свободы. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Известия/Андрей Эрштрем

«В ходе рассмотрения дела установлено, что 29 октября 2023 года [обвиняемые] в аэропорту Уйташ на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества», — сказано в сообщении.

Обвиняемые признаны виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), ч. 3 ст. 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах), а двое также осуждены по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В ходе беспорядков было уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей. 23 сотрудника правоохранительных органов получили телесные повреждения. Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как передавало ИА Регнум, в январе суд признал виновными в массовых беспорядках ещё четырёх фигурантов этого дела. Они были приговорены к реальным срокам от 8 до 10 лет 3 месяцев колонии общего режима.

29 октября 2023 года свыше 1,2 тыс. человек устроили беспорядки в аэропорту Уйташ, ворвавшись сначала в здание, а после на лётное поле. Там они окружили автобус с пассажирами прибывшего самолёта из Тель-Авива. Беспорядки произошли на фоне обострения ближневосточного конфликта и ситуации в секторе Газа. Силовики пресекли беспорядки, пассажиры рейса не пострадали.

Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов рассказал, что около 1200 человек привлекли к административной ответственности и около 140 были взяты под стражу. Президент Владимир Путин заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы организовали агентуры спецслужб Запада.