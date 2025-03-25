Москва, 25 марта, 2025, 20:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству переделал русскую пословицу «Слово не воробей — вылетит, не поймаешь». Трансляция мероприятия велась в официальном Telegram-канале Кремля.

«Вылетит слово — не поймаешь, а у нас догонят, поймают и посадят», — сказал Путин, добавив, что подобные случаи довольно часто встречались в истории России, в том числе в период правления императора Николая I (1825–1855).

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