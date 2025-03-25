Париж, 25 марта, 2025, 20:12 — ИА Регнум. На востоке Франции во время тренировочных полётов столкнулись два реактивных самолёта Alpha Jet. Об этом 25 марта сообщил министр вооружённых сил республики Себастьен Лекорню.

«На востоке Франции только что произошла авария с участием двух Alpha Jet (пилотажной группы — Прим. ред.) Patrouille de France, участвовавших в репетиции. Задействованы спасательные службы, ведётся координация между МВД и вооружёнными силами», — написал он в соцсети X.

Ранее портал Puissance Télévision опубликовал кадры с моментом аварии, на которых видно, как самолёты сталкиваются во время тренировки. Также на сайте размещена фотография, предположительно, пилота, спускающегося на парашюте на фоне поднимающегося чёрного дыма.

В публикации утверждается, что оба пилота смогли вовремя покинуть судна после столкновения. Один из повреждённых самолётов упал на силос компании Calin в коммуне Сен-Дизье, в небе над которой проводился тренировочный полёт.

Из открытых источников следует, что самолёт Alpha Jet разработали специалисты французской компании Dassault и немецкой Dornier. Воздушное судно является лёгким штурмовиком, его также используют как учебный самолёт. Первый полёт самолёта был совершён в 1973 году, на вооружении ВС Франции он состоит с 1977 года.

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