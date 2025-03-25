Москва, 25 марта, 2025, 20:08 — ИА Регнум. Глава МЧС России Александр Куренков и генеральный директор компании «Россети» Андрей Рюмин обсудили на рабочей встрече в Москве меры, которые помогут предупреждать чрезвычайные ситуации в сетевом комплексе. Среди них — задачи на предстоящие паводковый и пожароопасный периоды.

«Спасатели с энергетиками регулярно отрабатывают алгоритмы взаимодействия при условных нештатных ситуациях, в том числе ваши специалисты принимали участие во всероссийских командно-штабных учениях на прошлой неделе», — отметил Александр Куренков.

Он добавил, что вводные по паводкам и пожарам были максимально приближены к реальности, что позволило оценить слаженность действий, в том числе по вопросам восстановления электроснабжения населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

«Ежегодно мы проводим более 150 совместных учений с МЧС России, ведем активную работу по совершенствованию инструментов информационного обмена, развиваем взаимодействие по другим вопросам», — сказал Андрей Рюмин.

Он подчеркнул, что без такого сотрудничества невозможно обеспечивать надежное электроснабжение потребителей и при необходимости оперативно устранять последствия неблагоприятных погодных и стихийных явлений.

Совместная работа по интеграции информационных систем МЧС России и «Россетей» ведется с 2020 года. Так, актуальная информация о месторасположении и характеристиках энергообъектов передается в ведомство для мониторинга обстановки, принятия мер по снижению рисков воздействия лесных пожаров на сетевую инфраструктуру.

Кроме того, в географическую систему «Россетей» поступают данные космического мониторинга природных пожаров. В планах — получение и визуализация информации о паводковой обстановке и зонах подтопления. Данный модуль системы «Атлас опасностей и рисков» МЧС России в настоящее время находится в разработке.