Москва, 25 марта, 2025, 20:19 — ИА Регнум. Россия имеет в союзниках не только армию и флот, но и литературу, кинематограф и музыку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«У России не только армия, флот и литература, но и кинематограф тоже, это наш союзник. Достаточно посмотреть фильмы о войне, и будет очевидно, что это так. Ну и многие другие виды искусства. А музыка разве нет? Достаточно вспомнить Шостаковича и его симфонию в блокадном Ленинграде. Поэтому, конечно, — это все союзники нашей страны, России», — сказал Путин на заседании Совета по культуре и искусству.

В ходе заседания президент также отметил важность обеспечения доступности культурной инфраструктуры для всех граждан страны и предложил включить обеспеченность учреждениями культуры в градостроительные нормы.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что задачей государства является создание в стране таких условий, при которых российские граждане не захотят уезжать за рубеж.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта Путин в ходе торжественной церемонии в Кремле наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2024 год. Затем президент России побеседовал с лауреатами.