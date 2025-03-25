Вашингтон, 25 марта, 2025, 19:39 — ИА Регнум. ВС России обладают возможностями продолжать боевые действия дольше, чем могут это делать Вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом заявил глава разведуправления Пентагона Джеффри Круз во время слушаний в сенате.

РИА Новости/Евгений Биятов

«У России есть возможность поддерживать эту кампанию дольше, чем у киевского режима», — отметил он.

При этом Круз уточнил, что, если боевые действия не завершатся до конца 2025 года, это будет вызовом для обеих сторон.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта президент США Дональд Трамп признал, что ВС России добились преимущества перед украинскими бойцами на поле боя. 15 марта он также выразил озабоченность судьбой украинских военных, которые попали в окружение в зоне боевых действий.

5 марта бойцы украинских формирований в беседе с британским изданием The Telegraph признали отсутствие у них инициативы на поле боя. Они отметили, что приостановка военной помощи США сильно подорвала их боевой дух, так как к лету бои в зоне конфликта будут носить более ожесточенный характер.

Сенатор-республиканец Томми Табервилл 27 января отметил, что президент РФ Владимир Путин не нуждается в переговорах, потому что преимущество на поле боя — у российских военных. Он добавил, что Украина проигрывает в конфликте, несмотря на помощь со стороны США.