Москва, 25 марта, 2025, 19:23 — ИА Регнум. США поспособствуют возвращению российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Об этом 25 марта говорится в итогах встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде, опубликованных на сайте Кремля.

Эрик Романенко/ТАСС

Отмечается, что американская сторона также будет способствовать снижению стоимости страхования морских перевозок и расширению доступа кораблей РФ к портам.

Также сообщается, что США расширят количество платежных систем для проведения операций, связанных с сельхозпродукцией.

Договорённости вступят в силу после снятия санкций с Россельхозбанка и других организаций, задействованных в обеспечении операций, их подключения к SWIFT и открытия необходимых счетов.

Также должны быть сняты ограничения на операции торгового финансирования, сняты санкции с компаний-производителей и экспортёров продовольствия, ограничения на работу страховых компаний с грузами продовольствия и удобрений, санкции и ограничения на обслуживание в портах задействованных в этой торговле судов под российским флагом, ограничения на поставки в РФ сельхозтехники и товаров, задействованных в производстве продовольствия и удобрений.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что представители России и США обсуждали вопросы безопасного судоходства в Чёрном море и возможного возобновления Черноморской инициативы. Министр отметил, что Россия выступает за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, но не может верить на слово главе киевского режима Владимиру Зеленскому и потому считает необходимой гарантией прямой приказ Зеленскому из Вашингтона.

Организация Объединённых Наций (ООН) продолжит работу на тем, чтобы продукция сельского хозяйства и удобрения из России и Украины могли поступать на мировой рынок без каких-либо ограничений, заявил 23 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что приостановка «зерновой сделки», к возобновлению которой российская сторона готова при условии снятия санкций с российских компаний, привела к катастрофе и глобальному дефициту продовольствия. При этом она отметила, что Россия продолжает экспортировать отечественные продовольствие и удобрения нуждающимся странам на безвозмездной основе.

«Зерновая сделка» с участием России, Турции, Украины и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года по 20 июля 2023 года.