Москва, 25 марта, 2025, 19:11 — ИА Регнум. Сборная России по футболу объявила стартовый состав на матч с национальной командой Замбии.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Капитаном команды будет полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук. Помимо него в состав вошли: вратарь московского «Спартака» Александр Максименко, четыре игрока «Ростова», среди которых Максим Осипенко, Илья Вахания, Иван Комаров и Николай Комличенко, а также защитники ЦСКА Данил Круговой и Игорь Дивеев, полузащитник и форвард петербургского «Зенита» Андрей Мостовой и Максим Глушенков, а также полузащитник «Краснодара» Александр Черников.

Игра начнётся в 20:00 мск на «ВТБ Арене».

Как передавало ИА Регнум, 20 марта расположение сборной России покинули нападающий Артём Дзюба, полузащитник Даниил Фомин и защитник Александр Солдатенков. Главный тренер команды Валерий Карпин заявил, что хочет увидеть на поле как можно больше игроков, поэтому на матч с Замбией выйдет другой состав.

19 марта сборная России одержала победу над командой Гренады в товарищеском матче со счётом 5:0. В этой игре Дзюба забил гол и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. На его счету теперь 31 гол за сборную. По этому показателю он обогнал Александра Кержакова, у которого — 30 мячей.