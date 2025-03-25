Москва, 25 марта, 2025, 19:07 — ИА Регнум. РФ и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира на Украине, заявили 25 марта в Кремле.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Пресс-служба президента России опубликовала заявление по итогам консультаций с США в Эр-Рияде.

«Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира», — сказано в сообщении.

В Кремле отметили, что Россия и США согласились разработать меры по реализации договорённостей президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Договорённость может быть продлена, в то же время будет предусмотрен выход из неё в случае её несоблюдения другой стороной.

В документе также отмечено, что, в соответствии с договорённостью президентов России и США, стороны договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы при условии снятия всех санкций, связанных с данными поставками.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что представители России и США обсуждали вопросы безопасного судоходства в Чёрном море и возможного возобновления Черноморской инициативы. Министр отметил, что Россия выступает за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, но не может верить на слово главе киевского режима Владимиру Зеленскому и потому считает необходимой гарантией прямой приказ Зеленскому из Вашингтона.

Путин ранее отмечал, что целью переговоров по разрешению конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Президент заявлял, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, Путин указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.