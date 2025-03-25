Москва, 25 марта, 2025, 19:06 — ИА Регнум. Москва опубликовала заявление по итогам консультаций России и США в саудовском Эр-Рияде. Соответствующий текст 25 марта приводит пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира», — сказано в сообщении.

Стороны договорились проработать меры по реализации договорённостей о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины сроком на 30 суток начиная с 18 марта 2025 года. Такая договорённость может быть продлена, в то же время будет предусмотрен выход из неё в случае её несоблюдения другой стороной.

Кроме того, Москва и Вашингтон условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.

Россия и США также намерены содействовать снижению стоимости страхования морских перевозок, расширению доступа к портам и платёжным системам, а также возобновлению поставок российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

Отмечается, что договорённости по Черноморской инициативе должны вступить в силу после снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и других финансовых организаций, которые задействованы в обеспечении операций по торговле продовольствием из РФ на международном уровне.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами. Российскую делегацию возглавляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что стороны обсуждали вопросы безопасного судоходства в Чёрном море и возможного возобновления Черноморской инициативы. Министр отметил, что Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, но не может верить на слово главе киевского режима Владимиру Зеленскому и потому считает необходимой гарантией прямой приказ Зеленскому из Вашингтона.