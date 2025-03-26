Москва, 26 марта, 2025, 11:04 — ИА Регнум. Заместитель начальника одного из Московских отделов полиции воспользовался служебным положением и тайно оформил кредит на имя задержанного. Капитан полиции получил доступ к вещдокам, взял телефон задержанного и оформил на его имя кредит, после чего присвоил деньги себе. Теперь полицейскому грозит до шести лет лишения свободы по статье о мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вечером 18 марта старший следователь Следственного комитета России сообщил в главное управление МВД РФ по Москве о том, что один из сотрудников столичной полиции уличен в тяжком преступлении. Следком вместе с сотрудниками УФСБ России и ГУСБ МВД России установили, что заместитель начальника полиции по оперативной работе одного из отделов МВД Москвы, капитан полиции 32-летний Иван В. (имя изменено) совершил мошенничество с использованием своего служебного положения.

По данным следствия, полицейский получил доступ к вещдокам, взял телефон задержанного по наркотической статье и оформил на его имя кредит. Полученные деньги оперативник присвоил себе.

«Установлено, что в апреле 2024 года капитан полиции Иван В. находясь на территории ОМВД России по району Ивановское города Москвы, используя свое служебное положение, получил доступ к вещдоку — сотовому телефону, принадлежащему 23-летнему мужчине, задержанному по статье о наркотиках. Полицейский зашел в онлайн-банк задержанного и оформил на его имя кредит, после чего перевел полученные денежные средства на карту подельника. Позже сообщник полицейского передал похищенные средства Ивану В., который воспользовался деньгами по собственному усмотрению», — рассказал собеседник агентства.

В настоящий момент в отношении капитана полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Он проходит по уголовному делу в статусе обвиняемого. Санкции статьи предполагают вплоть до шести лет лишения свободы, а также крупный штраф.

Расследование уголовного дела продолжается, в отношении полицейского также ведется служебная проверка. На время следствия капитан полиции находится под подпиской о невыезде.

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