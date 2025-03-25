Москва, 25 марта, 2025, 19:04 — ИА Регнум. Москва сделает всё, чтобы покарать боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), чинящих преступления в Курской области, заявил 25 марта президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Глава государства напомнил, что боевики ВСУ при бегстве из курского приграничья намеренно уничтожают объекты культурного наследия, инфраструктуры и промышленности.

«Все эти злодеяния фиксируются Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой, всё, что можно сделать для того, чтобы покарать этих преступников, безусловно, будет сделано. Некоторые уже оказываются в наших руках и преданы суду», — сказал Путин во время выступления на заседании совета по культуре и искусству.

Некоторые боевики украинских формирований, совершающие преступления в российском регионе, со временем будут переданы суду в РФ, добавил он. Российский лидер также заверил, что разрушенные в результате киевской агрессии объекты в Курской области будут восстановлены, на это государство выделит необходимые средства. Власти не оставят без внимания и жителей региона, отметил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ Свято-Троицкого храма в Судже. По версии следствия, в марте 2025 года бойцы украинских формирований целенаправленно обстреляли храм, который является объектом культурного наследия. В результате киевской агрессии здание храма повреждено и частично разрушено.

14 марта подразделения ВСУ нанесли удар по зданию краеведческого музея в освобождённой Судже, погибла сотрудница, ещё двое пострадали. Было возбуждено уголовное дело о теракте. В Следственном комитете РФ отметили, что всех причастных к преступлению установят и привлекут к ответственности.

В начале марта глава СК РФ Александр Бастрыкин проинформировал, что с момента вторжения в Курскую область бойцы ВСУ уничтожили более 20 объектов культурного наследия. Он также добавил, что муниципальным объектам, крупным сельскохозяйственным предприятиям, иным организациям и индивидуальным предпринимателям Курской области был нанесён суммарный ущерб на более чем 26 млрд рублей.