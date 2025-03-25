Москва, 25 марта, 2025, 18:44 — ИА Регнум. Россия будет исходить из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения, при принятии решения о ротации военных, находящихся с первых дней в зоне СВО. Такое заявление 25 марта сделал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре.

ИА Регнум

«Исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», — заявил глава государства, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент подчеркнул, что данный вопрос находится под контролем Министерства обороны и в ведомстве думают над этим.

Путин также подчеркнул, что вопрос о ротации военных стоит остро и власти о нем не забывают.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2024 года президент заявил, что для выполнения целей специальной военной операции не требуется проводить дополнительную мобилизацию. Для защиты Родины достаточно патриотично настроенных добровольцев, отметил глава государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что количество граждан, которые хотят заключить контракт с Министерством обороны, постоянно увеличивается. Песков отметил, что власти предпринимают экономические меры для того, чтобы способствовать этому процессу.