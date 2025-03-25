Москва, 25 марта, 2025, 18:35 — ИА Регнум. Голосование за победителей Русской музыкальной премии RU. TV стартовало на сайте телеканала. Зрители выберут, кто из российских исполнителей станет обладателем награды.

Голосование проходит в два этапа и в формате, который позволяет большему числу исполнителей стать претендентами на победу. Список номинантов премии определяют зрители и экспертный совет. Уже сейчас на странице голосования в каждой из номинаций пользователи могут вписать имя артиста, группы, название песни или клипа, которые достойны претендовать на победу.

Итоги отбора телеканал объявит 22 апреля в прямом эфире. После этого откроется голосование, которое завершится только в день премии.

Исполнители поборются за победу в 11 номинациях, среди которых «Фан или профан. Лучший фан-клуб». Это традиционная номинация, в которой соревнуются самые сплоченные фан-клубы звезд. Голосование по ней появится в конце апреля на официальной странице телеканала RU. TV «ВКонтакте».