Действие «Пушкинской карты» может быть расширено на цирки
Москва, 25 марта, 2025, 18:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал подумать над предложением гендиректора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного, который призвал расширить действие «Пушкинской карты» на цирки.
«Что касается расширения возможностей «Пушкинской карты», мы, конечно, посмотрим», — отметил российский лидер.
Путин также заявил, что культура должна быть доступна всем россиянам, вне зависимости от региона, в котором они проживают.
Программа «Пушкинская карта» реализуется в поддержку национального проекта «Культура». Благодаря ей ежегодно на карту россиянам от 14 до 22 лет начисляется пять тысяч рублей, которые можно использовать для покупки билетов в театры, музеи, на концерты и выставки.
Программа охватывает более трёх тысяч учреждений культуры по всей стране, включая крупные федеральные музеи, театры и небольшие региональные учреждения. Зарегистрироваться и получить карту можно через приложение «Госуслуги. Культура», после чего она доступна как в физическом, так и в виртуальном формате.