Москва, 25 марта, 2025, 18:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал подумать над предложением гендиректора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного, который призвал расширить действие «Пушкинской карты» на цирки.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Что касается расширения возможностей «Пушкинской карты», мы, конечно, посмотрим», — отметил российский лидер.

Путин также заявил, что культура должна быть доступна всем россиянам, вне зависимости от региона, в котором они проживают.

Программа «Пушкинская карта» реализуется в поддержку национального проекта «Культура». Благодаря ей ежегодно на карту россиянам от 14 до 22 лет начисляется пять тысяч рублей, которые можно использовать для покупки билетов в театры, музеи, на концерты и выставки.

Программа охватывает более трёх тысяч учреждений культуры по всей стране, включая крупные федеральные музеи, театры и небольшие региональные учреждения. Зарегистрироваться и получить карту можно через приложение «Госуслуги. Культура», после чего она доступна как в физическом, так и в виртуальном формате.