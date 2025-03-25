Курск, 25 марта, 2025, 18:48 — ИА Регнум. Беременным курским студенткам планируют начать начислять единоразовые выплаты в размере 100 тыс. рублей. Об этом 25 марта сообщили «РИА Новости» в региональном министерстве соцобеспечения.

Иван Шилов ИА Регнум

Данная выплата предусмотрена только для студенток, обучающихся на очной форме обучения. Кроме того, выплата будет производиться независимо от получения иных видов соцвыплат.

Для получения выплаты также необходимо иметь гражданство РФ, постоянно проживать на территории Курской области и числиться на учете по беременности в медицинской организации, расположенной на территории региона.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля в правительстве Нижегородской области сообщили, что беременным студенткам начнут начислять единоразовые выплаты в размере 100 тыс. рублей. Обязательными условиями для получения выплат являются прописка или временная регистрация на территории региона, обучение в образовательной организации по очной форме, срок беременности в 12 недель и более, а также дата постановки на учет по беременности в нижегородском медучреждении не ранее 1 января 2025 года. Отмечается, что право получения выплаты сохраняется вплоть до дня рождения ребенка.

Президент России Владимир Путин в конце 2024 года поручил увеличить пособие беременным студенткам до регионального прожиточного минимума. Решение должно быть принято до 15 апреля. В январе Министерство труда и социальной защиты РФ сообщило, что подготовило проект соответствующих изменений в законодательство и представило на общественное обсуждение.