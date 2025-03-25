Москва, 25 марта, 2025, 19:14 — ИА Регнум. Россия должна создать такие условия, чтобы у ее граждан не было желания уезжать в другие страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«По поводу людей, которые оканчивают учебные заведения бесплатно, а потом уезжают или ведут себя как-то недобросовестно. Здесь можно вводить определенные ограничения, и в каких-то случаях это, наверное, обоснованно. Но в целом нужно просто создавать хорошие условия для людей, чтобы у них не было желания никуда уезжать», — сказал Путин в ходе заседания Совета по культуре.

По словам президента, создание условий для граждан является задачей государства, которое «здесь явно где-то в чем-то недорабатывает».

Ранее депутат Госдумы и бывший мэр Краснодара Евгений Первышов в интервью главному редактору ИА Регнум, члену СПЧ Марине Ахмедовой заявил, что россиян, которые покинули страну и позволяют себе оскорблять её, нарушая нормы законодательства, следует ограничить в праве участия в выборах как кандидатов и избирателей.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года Путин заявил, что судьба каждого возвращающегося в Россию зависит от того, как он себя вёл — нарушал закон или только морально-этические нормы.

Глава государства напомнил, что будущее каждого человека зависит от того, что он сделает сегодня. Россия является свободной страной, и каждый человек имеет право выбрать местожительство так, как он считает нужным для себя, здесь нет никаких ограничений, добавил российский лидер.

Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчёркивал, что граждане России, покинувшие страну после начала спецоперации на Украине, имеют полное право вернуться на Родину, даже если они родственники иностранных агентов. Все добропорядочные россияне могут спокойно возвращаться в страну, отметил он.