Москва, 25 марта, 2025, 18:20 — ИА Регнум. Мобилизованные в зоне СВО воюют на равных с профессиональными военными, заявил 25 марта президент Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Многие мобилизованные и сами стали профессиональными военнослужащими, отметил глава государства, отвечая на соответствующий вопрос на заседании Совета по культуре.

«Они работают как профессионалы рядом со своими боевыми товарищами из профессиональных воинских коллективов, таких как морпехи, как десантно-штурмовые подразделения, как те, кто занимаются военными технологиями в области беспилотной авиации, в области артиллерии, контрбатарейной борьбы», — сказал президент.

В вопросе о ротации военных Россия будет исходить из реалий на земле, сообщил также Путин.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2024 года президент заявил, что для выполнения целей специальной военной операции не требуется проводить дополнительную мобилизацию. Для защиты Родины достаточно патриотично настроенных добровольцев, отметил глава государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что количество граждан, которые хотят заключить контракт с Министерством обороны, постоянно увеличивается. Песков отметил, что власти предпринимают экономические меры для того, чтобы способствовать этому процессу.