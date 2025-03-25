Вашингтон, 25 марта, 2025, 18:37 — ИА Регнум. США посодействуют в восстановлении доступа РФ к рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Об этом стало известно из заявления Белого дома по итогам встречи делегаций двух стран в Эр-Рияде.

РИА Новости/Денис Абрамов

«США помогут восстановить доступ России к мировому рынку экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких операций», — говорится в заявлении Белого дома.

В ходе переговоров стороны договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. Более того, страны совместно разработают меры по выполнению соглашения главы Белого дома Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина о запрете ударов по энергообъектам России и Украины.

В заявлении также указывается, что США продолжат содействовать переговорам между сторонами для достижения мирного урегулирования в соответствии с соглашениями, заключенными в Эр-Рияде.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами. Российскую делегацию возглавляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что содержание переговоров обнародовать не будут, поскольку контакты носили технический характер.

Днем ранее, 23 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и Украины. Замруководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Павел Палиса отказался от комментариев, заявив, что никаких встреч украинской делегации с российской стороной в Эр-Рияде не будет. Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала «Прямой» заявил, что киевский режим намерен принять условия капитуляции, которые в скором времени выдвинет глава Белого дома Дональд Трамп.

Он отметил, что единственный вопрос, о котором Киев сейчас договаривается с США, — это гарантии личной безопасности главы киевского режима Владимира Зеленского и его приближенных.