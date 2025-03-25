Серпухов, Московская область, 25 марта, 2025, 18:19 — ИА Регнум. Бывшего главу подмосковного Серпухова задержали по делу о получении взяток в крупном и особо крупном размерах, заявила 25 марта пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы городского округа Серпухов по факту получения им взяток в крупном и особо крупном размерах. В настоящее время он задержан и ему предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений», — сказано в сообщении СК в Telegram-канале.

По версии следствия, в период с января по декабрь 2024 года обвиняемый, занимая пост главы городского округа Серпухов, получил взятки от двух предпринимателей в размере 500 тыс. рублей и 9 млн 389 тыс. рублей. Деньги ему давали за покровительство деятельности организаций, с которыми были заключены муниципальные контракты.

В первом эпизоде контракт был связан с оказанием услуг по вывозу снега с объектов благоустройства города, во втором — с выполнением ремонтных работ по модернизации линий уличного освещения Серпухова. В ведомстве добавили, что по данному делу уже провели допросы и обыски. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 мая 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, в конце января в Серпухове задержали бывшего сотрудника администрации и трёх его сообщников, подозреваемых в получении взятки на сумму 5 млн рублей. Фигуранты получали взятки за беспрепятственное принятие от бизнесменов работ по заключённым контрактам с МБУ «Комбинат благоустройства», а также за покровительство при исполнении контрактов.