Вашингтон, 25 марта, 2025, 18:13 — ИА Регнум. США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство в Чёрном море и исключить там применение силы. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

Андрей Рубцов/ТАСС

«Соединённые Штаты и Россия договорились обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и не допускать использования коммерческих судов в военных целях в Чёрном море», — говорится в заявлении.

В Белом доме также уточнили, что Россия и США приветствуют предоставление третьими странами поддержки в реализации договорённостей по черноморской инициативе, а также по прекращению взаимных ударов по энергетическим объектам.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу сообщил, что представители России и США на переговорах в Эр-Рияде обсуждали вопросы безопасного судоходства в Чёрном море и возможного возобновления Черноморской инициативы.

Он добавил, что Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме. При этом РФ не может верить на слово главе киевского режима Владимиру Зеленскому и потому считает необходимой гарантией прямой приказ Зеленскому из Вашингтона, сказал министр.