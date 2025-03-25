Москва, 25 марта, 2025, 18:13 — ИА Регнум. В «Движении первых» рассказали об участниках и наставниках IV съезда, который пройдет в Национальном центре «Россия» в Москве с 26 по 28 марта.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Об участии в очередном ежегодном съезде общероссийского движения уже заявили школьники и наставники как минимум из 18 регионов: Свердловской, Курской, Тверской, Челябинской, Воронежской, Нижегородской и Новосибирской областей, а также из Краснодарского и Приморского краев, Республик Удмуртия и Татарстан, Новгородской и Курской областей, Ставропольского края и Ростовской области, Республики Коми, Комсомольска-на-Амуре и Москвы.

Среди наставников — руководители образовательных организаций, кураторы и председатели движения в региональных отделениях, а также лекторы Российского общества «Знание».

О том, что четвертый съезд «Движения первых» состоится в Национальном центре «Россия», стало известно 17 марта. Ожидается, что участие в мероприятии примут больше двух тысяч человек.

По словам председателя правления «Движения первых» Артура Орлова, в рамках съезда определяются актуальные векторы развития всей воспитательной работы с детьми и молодёжью в России. Делегатам предстоит изучить книгу ценностей и концепцию Года дружбы.

Для участников подготовили специальную программу. Помимо самого съезда их ожидает награждение победителей «Премии Первых», где будут отмечены самые яркие и значимые достижения активистов. Также 27 марта День театра отметят творческим этюдом от юных артистов и огласят итоги индивидуальной номинации Всероссийского проекта «Школьная классика». Пресс-конференция в тот день будет посвящена работе школьных театров в регионах и расширению системы до 2028 года.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года «Движение первых» представило в Национальном центре «Россия» экспозицию, посвящённую мечте и стремлению молодого поколения к новым открытиям в России ― стране возможностей.

Посетители увидели шесть инновационных разработок школьников из разных регионов России. Среди них перчатка-тренажёр для восстановления подвижности пальцев, устройство для незрячих людей, чтобы ориентироваться в пространстве.