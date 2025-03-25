Вашингтон, 25 марта, 2025, 18:04 — ИА Регнум. РФ и США согласились работать над реализацией идеи прекращения ударов по энергообъектам России и Украины, заявили 25 марта в Белом доме.

Иван Шилов ИА Регнум

Пресс-служба администрации США опубликовала заявление об итогах переговоров делегаций Вашингтона и Москвы в Эр-Рияде.

«США и Россия договорились разработать меры по реализации договорённостей президента [США Дональда] Трампа и президента [России Владимира] Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины», — сказано в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами. Российскую делегацию возглавляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

После переговоров Карасин назвал разговор интересным, трудным и конструктивным, а также предположил, что переговоры между Россией и США на уровне экспертных групп будут продолжены. Сенатор отметил, что стороны в ходе переговоров старались найти пути взаимодействия, хотя их позиции не всегда совпадают.

18 марта Путин и Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Президент России отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего военнослужащие сбили семь собственных дронов, ранее выпущенных в сторону Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский также публично поддержал договоренность, указав, что Украина якобы всегда выступала за прекращение ударов по объектам энергетики.

В Минобороны РФ 25 марта сообщили, что ВСУ атаковали дроном инфраструктуру кубанского филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае, газораспределительную станцию «Сватово» в ЛНР и наземное оборудование хранилища газа в Крыму. В ведомстве напомнили, что подобные атаки совершались и ранее. В Минобороны подчеркнули, что Зеленский, продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для гарантов соблюдения любых соглашений.