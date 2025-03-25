Москва, 25 марта, 2025, 18:03 — ИА Регнум. В России политолога Екатерину Шульман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) объявили в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска Министерства внутренних дел РФ.

Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

«Шульман Екатерина Михайловна. Разыскивается по статье УК», ― указано в карточке.

По какой именно статье ведется розыск, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство юстиции России 15 апреля 2022 года внесло политолога в реестр СМИ, которые выполняют в России функции иностранного агента. По данным ведомства, Шульман получала деньги из-за границы, а также от Оксфордского российского фонда (внесён в реестр нежелательных организаций) и Фонда Карнеги (признанный в РФ иностранным агентом, внесен в реестр нежелательных организаций).

Суд в августе 2022 года оштрафовал политолога на 10 тыс. рублей за отсутствие маркировки в публикациях. За то же нарушение в декабре 2023 года Мещанский районный суд оштрафовал Шульман на 50 тыс. рублей. Его иноагент заплатила с большим опозданием в августе прошлого года. По этой причине судебные приставы возбудили в отношении политолога новое производство на 3417 рублей по исполнительскому сбору за неуплату штрафа в срок.