Москва, 25 марта, 2025, 17:58 — ИА Регнум. Российский военнослужащий с позывным Юфер преодолел 30 км под обстрелами ВСУ, чтобы в одиночку эвакуировать двух раненых товарищей. Об этом один из спасённых рассказал телеканалу RT.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

По словам штурмовика с позывным Дробыш, в ноябре 2024 года его тяжело ранило в результате атаки украинского дрона. Военный долго лежал в блиндаже, где ампутировал себе часть ноги из-за гангрены. Эвакуировать его не могли из-за огромного количества беспилотников ВСУ и постоянных обстрелов.

Дробышу с помощью БПЛА доставляли медикаменты. Пить ему приходилось из луж, а еду удалось найти в блиндаже. Тем не менее шесть дней он провёл без еды и воды.

В феврале 2025 года до раненого добрались Юфер и его напарник. Дробыша несли на носилках, пока напарник не подорвался на мине-лепестке. После этого Юферу пришлось спасать уже двоих. Раненых он нёс по очереди: проходил несколько километров с одним, затем возвращался за вторым.

Передвигаться бойцы могли только по утрам и вечерам, поэтому выбирались четыре дня. Однажды, когда Юфера не было весь день, Дробыш подумал, что уже не дождётся товарища.

«Но он вернулся и сказал: «Я же пообещал, что приду и вытащу тебя, обещал, что ты вернёшься домой!» — поделился Дробыш.

Штурмовик сообщил, что хочет разыскать Юфера и поблагодарить. Он отметил, что оставил товарищу номер телефона своего отца, но Юфер пока не позвонил.

Ранее ИА Регнум сообщало о другом российском военнослужащем, который, будучи ранен, прополз 10 км, чтобы спастись. Боец спецподразделения «Шторм V» Центрального военного округа (ЦВО) получил ранение при штурме украинского укрепления в районе посёлка Солёное в ДНР. Шесть дней он укрывался в блиндаже среди тел погибших товарищей, а затем решил добираться к своим. По пути военный облегчал боль таблетками из найденной аптечки, а когда подлетали дроны ВСУ, притворялся мёртвым. В Солёном его встретила эвакуационная группа.

В мае 2024 года в Минобороны рассказали о подвиге прапорщика Радиона Санчата, санитара подразделения, который оказал пятерым раненым неотложную помощь, а затем вынес их из-под огня ВСУ. Санчат помогал сослуживцам прямо на поле боя, после чего эвакуировал их в безопасное место. Благодаря ему всех позднее доставили в полевой госпиталь.