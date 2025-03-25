Вашингтон, 25 марта, 2025, 18:40 — ИА Регнум. Использование Россией ядерного потенциала стало бы катастрофой для Соединённых Штатов. Об этом говорится в ежегодном докладе американской разведки конгрессу США.

Олег Елков/ТАСС

«У Москвы больше ядерного оружия, чем у других наций, что может стать причиной катастрофических разрушений в США и по всему миру в случае большой войны», — указано в документе.

В разведке также напомнили об изменениях в ядерной доктрине РФ, принятых в конце 2024 года, согласно которым был расширен перечень причин для применения ядерного арсенала.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». В документе говорится, что базовый принцип доктрины не изменился. Соответствующее правило гласит, что применение ядерного оружия является крайней мерой для защиты суверенитета России.

В обновлённой редакции документа в число условий для применения страной ЯО вошли старт баллистических ракет, атакующих территорию РФ или её союзников; использование противником ядерного оружия или других типов оружия массового поражения; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответа российских ядерных сил; агрессия в отношении России с применением обычного оружия, что угрожает существованию страны.