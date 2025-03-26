Москва, 26 марта, 2025, 09:00 — ИА Регнум. Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Юлия Булавская рассказала, как россияне могут получить номер своего полиса и электронный штрихкод через портал «Госуслуги».

ФФОМС Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Юлия Булавская

Основная сложность, с которой сталкиваются россияне при получении этих документов, — это старые документы либо их отсутствие. Это связано с тем, что до 2010 года законодательство не требовало для страхования в системе ОМС предъявлять паспортные данные, СНИЛС, указывать место проживания, контактные данные и так далее.

«В 2010 году был принят новый закон об обязательном медицинском страховании, который гарантировал россиянам, что полис ОМС действует на территории всей страны», — пояснила Юлия Булавская.

Было принято решение о едином полисе нового образца, после чего начался процесс постепенной замены старых документов. Однако по разным причинам он затронул не всех граждан, отметила Булавская. Например, кто-то попросту долгое время не соприкасался с государственной медициной и поэтому не обновил полис.

В то же время был создан и заработал тот самый Единый регистр застрахованных лиц. «То есть весь массив данных мы подняли на федеральный уровень, поместили в одну базу. Это дает возможность по системе межведомственного электронного взаимодействия работать с МВД, Социальным фондом, Единым регистром населения (ЕРН), органами ЗАГСа», — говорит эксперт.

Так, пациентам больше не нужно было собирать различные документы в нескольких инстанциях, они получили возможность решать вопросы в упрощенном порядке и онлайн.

«Но в некоторых случаях из-за устаревших данных или изменений сведений, о которых граждане вовремя не сообщили еще при старых правилах документооборота, сейчас возникают несостыковки. Автоматизированные системы обработки информации могут не распознать, что речь идет об одном и том же человеке», — сказала Юлия Булавская.

Эксперт напомнила, что при возникновении сложностей с получением цифрового полиса можно через портал «Госуслуги» обратиться в свою страховую компанию или в территориальный фонд ОМС своего региона. Тем, кто давно не обращался за медпомощью по ОМС, не пользовался полисом, она рекомендует зайти в свой профиль на портале «Госуслуги» и проверить в разделе «Здоровье», есть ли электронный штрихкод. Если там есть ошибки, о них необходимо сообщить через форму обратной связи в личном кабинете.